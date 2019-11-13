Ужесточить требования к кандидатам в акимы предлагает депутат Акылбек Жапаров

Депутат парламента Акылбек Жапаров предлагает ужесточить требования к кандидатам в акимы. В частности, изменить статью, где определен стаж государственной или муниципальной службы. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Акылбека Жапарова, глава райадминистрации должен проработать на госслужбе не менее пяти лет, из них не менее трех — на руководящей должности.

Претендент на кресло руководителя района должен быть не моложе 30, иметь высшее образование не менее магистерского уровня.

Акылбек Жапаров предлагает исключить норму о том, что назначение или освобождение акима производится с согласия или по инициативе совместного заседания местных кенешей.

Он считает, что нужно усилить потенциал местных госадминистраций в сфере земельных отношений, наделив акимов полномочиями по управлению государственными землями. «Фактически у соответствующей территории появляется один хозяин», — подчеркнул Акылбек Жапаров.