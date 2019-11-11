Президент Казахстана посетит Кыргызстан в конце ноября

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева запланирован на 27 ноября. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, сегодня Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом подготовки к государственному визиту лидера Казахстана и саммиту ОДКБ. Глава государства принял министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова.

«Министр иностранных дел информировал о ходе подготовки государственного визита. Кроме того, Чингиз Айдарбеков доложил о работе, проводимой в рамках подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие пройдет 28 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана. Ожидается участие глав Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и премьер-министра Армении», — говорится в сообщении.