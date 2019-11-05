В парламенте меняют закон об амнистии. Кто под нее попадет?

В парламенте меняют Закон «Об амнистии». Об этом 24.kg рассказал депутат Исхак Масалиев.

По его словам, есть перечень статей Уголовного кодекса, по которым амнистировать нельзя. Это особо тяжкие преступления. Но по новым кодексам срок наказания по ним не превышает 10-15 лет.

«То есть за ДТП со смертельным исходом и участие в военных действиях на территориях других государств предусмотрен одинаковый срок наказания. Однако авария — это одно, а вот воюющие в Сирии наемники на стороне ИГ — это другое. Как их можно амнистировать? Получается коллизия», — пояснил Исхак Масалиев.

Под амнистию не будут попадать граждане, осужденные по таким статьям, как «Коррупция», «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Разжигание межнациональной вражды», «Госизмена», «Шпионаж».

Документ находится на стадии доработки и обсуждения. До конца года он будет внесен в профильный комитет.