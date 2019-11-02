Будет ли Сооронбай Жээнбеков менять под себя Конституцию и что сказал судьям

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

Сооронбая Жээнбекова спросили, есть ли в его планах провести референдум по расширению президентских полномочий, намерен ли он менять Конституцию.

«А что? Так можно сделать?» — пошутил глава КР.

Он заявил, что никаких референдумов по изменению Основного закона проводить не намерен, равно как и расширять свои полномочия. И напомнил, что в стране парламентская форма правления.

Глава государства также вернулся к событиям в Кой-Таше 7-8 августа, отметив, что Алмазбека Атамбаева неоднократно приглашали на допрос в качестве свидетеля, надо было просто прийти и ответить на вопросы следователей. «Просто прийти и просто ответить на вопросы. Да, потом уже было требование следователей. Они действовали по закону. Захвата не было», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

«Он (бывший президет страны Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg) все время повторял — в Кыргызстане неприкасаемых нет. Решение Конституционной палаты принято. На меня тоже могут повесить обвинения, поэтому я должен работать по закону», — подчеркнул он.