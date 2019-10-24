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Общество

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты

Конституционная палата Верховного суда огласила свое решение по жалобе адвокатов бывшего президента Алмазбека Атамбаева о лишении его неприкосновенности.

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Лишение неприкосновенности Атамбаева. Закон обратной силы не имеет

Судебная коллегия решила, что применение нового закона в отношении бывшего президента не противоречит Основному закону КР. «Это не попадает под принцип недопустимости обратной силы. Так как норма не устанавливает ранее несуществовавшей ответственности и их ужесточения», — говорится в решении.

КП также признала, что запрет на политическую деятельность экс-президенту тоже не противоречит Конституции.

«Единственное, что признано неконституционным, это пункт о том, что президент может своим актом лишить предоставленные гарантии экс-главе государства», — объяснили адвокаты Алмазбека Атамбаева.

Решение Конституционной палаты не подлежит обжалованию.

Напомним, что адвокаты, представляющие интересы Атамбаева, обратились с заявлением в Конституционную палату о признании статьи 2 Закона «О внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 15 мая 2019-го неконституционной и противоречащей части 5 статьи 6 Конституции. В частности, сторона Атамбаева считает незаконным лишение его неприкосновенности, а также придание обратной силы закону, так как в момент вступления в силу закона он сложил полномочия главы государства и вступил в статус экс-президента.

В начале рассмотрения дела адвокаты ходатайствовали отвод председателю Конституционной палаты Карыбеку Дуйшееву. По их мнению, он работал советником родного брата нынешнего главы государства Асылбека Жээнбекова, когда последний был спикером парламента, и это могло оказаться препятствием для объективного рассмотрения дела. Отвод был отклонен.

В свою очередь юристы Жогорку Кенеша выразили сомнение в объективности при рассмотрении дела заместителем председателя палаты Эркинбеком Мамыровым, так как он еще до принятия изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» публично раскритиковал их. Судебная коллегия, согласившись с представителями парламента, отстранила Эркинбека Мамырова.

Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента в июне.
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