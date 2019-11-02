Есть ли в правительстве реформаторы и кто они? Ответ президента

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогут задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

24.kg поинтересовалось у лидера страны, который в течение двух лет президентства произвел не одно кадровое назначение, есть ли во власти реформаторы, кто оправдал надежды Сооронбая Жээнбекова, кем он гордится?

«Реформатор он или не реформатор, я не могу сказать сейчас. Скажу, что все должны работать. Дастан Догоев работает (председатель Государственного комитета информационных технологий и связи. — Прим. 24.kg). МИД работает (глава Чингиз Айдарбеков. — Прим. 24.kg). Правительство работает, аппарат. Все должны работать», — сказал глава государства.

«А над ними должен стоять я. Результаты нашей работы вы в последующем увидите», — заключил Сооронбай Жээнбеков.