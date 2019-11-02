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Власть

Сооронбай Жээнбеков о том, должны ли нести ответственность силовики за Кой-Таш

Фото пресс-службы президента КР

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

«При бездарном руководстве спецоперацией в селе Кой-Таш погиб заместитель командира «Альфы». Утеряно большое количество оружия. Различные травмы получили как сотрудники ГКНБ, так и МВД. Пострадало большое число гражданских лиц. То есть совершенно неоправданные риски допущены, ведь все могло закончиться не просто массовыми беспорядками, но и госпереворотом. Бывший президент страны уже отвечает, и очевидно, что получит обвинительный приговор. А должностные лица, допустившие произошедшее в Кой-Таше, должны нести ответственность? Кто ответит за допущенные грубые ошибки?» — этот вопрос 24.kg задало Сооронбаю Жээнбекову.

«Если я сейчас озвучу свое мнение, кто виноват, то все сразу скажут, что я вмешиваюсь в следствие, в работу государственной комиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа. Работает комиссия. Следствие идет. Я сейчас скажу, но это одно мнение. Мнение президента. Давайте дождемся окончания работы комиссии. Свое заключение она представит депутатам парламента. В Жогорку Кенеше будут заслушаны итоги ее работы. Наверняка будут вопросы. На них ответят члены госкомиссии», — сказал глава государства.

«Что там было, я знаю. Однако говорить об этом мне было бы неправильным. Это могут расценить как давление на следственные органы или комиссию. Надо дождаться», — заключил Сооронбай Жээнбеков.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты.

Госкомиссия завершила свою работу вчера, 1 ноября. 
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