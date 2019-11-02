Сооронбай Жээнбеков о том, должны ли нести ответственность силовики за Кой-Таш

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

«При бездарном руководстве спецоперацией в селе Кой-Таш погиб заместитель командира «Альфы». Утеряно большое количество оружия. Различные травмы получили как сотрудники ГКНБ, так и МВД. Пострадало большое число гражданских лиц. То есть совершенно неоправданные риски допущены, ведь все могло закончиться не просто массовыми беспорядками, но и госпереворотом. Бывший президент страны уже отвечает, и очевидно, что получит обвинительный приговор. А должностные лица, допустившие произошедшее в Кой-Таше, должны нести ответственность? Кто ответит за допущенные грубые ошибки?» — этот вопрос 24.kg задало Сооронбаю Жээнбекову.

«Если я сейчас озвучу свое мнение, кто виноват, то все сразу скажут, что я вмешиваюсь в следствие, в работу государственной комиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа. Работает комиссия. Следствие идет. Я сейчас скажу, но это одно мнение. Мнение президента. Давайте дождемся окончания работы комиссии. Свое заключение она представит депутатам парламента. В Жогорку Кенеше будут заслушаны итоги ее работы. Наверняка будут вопросы. На них ответят члены госкомиссии», — сказал глава государства.

«Что там было, я знаю. Однако говорить об этом мне было бы неправильным. Это могут расценить как давление на следственные органы или комиссию. Надо дождаться», — заключил Сооронбай Жээнбеков.