Сооронбай Жээнбеков ознакомился с обращением Чолпон Джакуповой. Что дальше?

Глава правовой клиники «Адилет» и экс-депутат Жогорку Кенеша Чолпон Джакупова направила президенту страны Сооронбаю Жээнбекову открытое обращение о том, почему люди не верят его обещаниям о борьбе с коррупцией.

В нем юрист заявляет о сращивании криминала с силовыми структурами и о провальной судебной реформе. Руководитель пресс-службы президента Толгонай Стамалиева ответила 24.kg, намерен ли глава государства ответить на выводы, приведенные Чолпон Джакуповой.

«Письмо на имя президента в аппарат поступило 23 октября. Профильные отделы изучат доводы, приведенные в письме», — сказала Толгонай Стамалиева и добавила, что Чолпон Джакупова недавно встречалась с Сооронбаем Жээнбековым.

Глава государства ознакомлен с открытым обращением Чолпон Джакуповой Толгонай Стамалиева

Напомним, Чолпон Джакупова сообщила главе государства, что теперь людям не остается ничего другого, кроме как записывать на видеокамеру момент заключения договора и передачи денег.

«Зачастую гражданам незаконно выставляются так называемые сторожевые флажки, запрещающие выезжать за границу, накладываются аресты на имущество, в том числе в отношении лиц, являющихся свидетелями по уголовным делам. Особую тревогу вызывают факты ареста денежных средств и ценных бумаг свидетелей, размещенных в банках на их имя в качестве руководителей организаций и других юридических лиц, что имеет отчетливые признаки коррупции, рейдерства и открытого давления на бизнес. При этом никакой ответственности за вопиющие факты нарушений прав человека никто не несет», — отмечала автор обращения.

Ранее клиника «Адилет» неоднократно направляла аналитические письма и обращения в адрес высшего руководства страны с просьбами отреагировать на творящийся с точки зрения права беспредел и бардак, который в отсутствие контроля будут лишь усугубляться. Однако никакой реакции не последовало. Отсутствие обратной связи с обществом приводит к тому, что власть все дальше отдаляется от народа.