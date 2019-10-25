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Власть

Кыргызстан получит $55 миллионов на развитие туризма

Кыргызстан получит $55 миллионов в рамках программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии. Деньги выделит Международная ассоциация развития для поддержки устойчивого развития туризма в Иссык-Кульской области. Проект соглашения внесен в Жогорку Кенеш для ратификации.

Утчоняется, что на полученные средства планируется реабилитировать участок дороги Тюп — КПП «Каркыра», чтобы установить автодорожное сообщение с Казахстаном. Кроме того, планируется отремонтировать дорогу, ведущую в туристический лагерь в ущелье «Каркыра», и построить придорожные объекты. Будет приобретена техника для обслуживания дорог, в частности снегоуборочные машины.

Часть средств будет направлена на поддержку и укрепление авиационной безопасности — пересмотр госпрограммы безопасности на предмет соответствия стандартам ИКАО, техническая помощь в разработке подзаконных актов, подготовка инспекторов по авиационной безопасности, предоставление оборудования для Агентства гражданской авиации.

На выделенные средства планируется разработать стратегию устойчивого развития туризма, построить пять центров туристических услуг и создать общинные геопарки в Тюпском и Ак-Суйском районах.

Половина средств будет выделена в виде гранта, другая — в виде кредита на 38 лет под 0,75 процента годовых с 6-летним льготным периодом.
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