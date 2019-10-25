Эксперт: Следователи накапливают дела, потому что не прекращают их

Нагрузка на следователей правоохранительных органов — проблема организации труда. Об этом на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» заявила эксперт Тахмина Ашуралиева.

По ее словам, мониторинг показал, что следователи не прекращают уголовные дела, соответственно, на них идет нагрузка.

Во время мониторинга в одном из районов у следователя насчитали 600 дел. Когда через месяц пришли, их оказалось 200. Тахмина Ашуралиева

«Следователи не прекращают уголовные дела, которые уже не расследуют. Экспертно-рабочая группа поднимала этот вопрос, мы говорили, что гражданско-правовые дела должны прекращать. Проблема не в новом законодательстве, а в организации труда и должном надзоре со стороны прокуратуры», — сказала она.

Депутаты заслушали информацию правоохранительных органов о проводимой реформе в уголовном законодательстве.