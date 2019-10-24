Депутат выступил за увеличение тарифа на холодную воду

Если не поднять тарифы на воду, то Бишкек потеряет водопроводные сети. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Анатолий Горбунов.

Он отметил, что горожане не видят тех проблем, которые есть под землей, но это не значит, что их нет.

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«Если бы люди увидели состояние труб, то многие отказались бы пить воду. Конечно, при увеличении тарифов возрастет финансовая нагрузка на население, но поднять их предлагается незначительно», — отметил Анатолий Горбунов.

Депутат признал, что такое решение вызовет негативную реакцию населения, в том числе и в социальных сетях.

«Но это насущная необходимость, без этого потеряем сети, «Водоканал» станет еще более дотационной компанией и тогда тарифы будем вынуждены увеличивать в разы», — отметил он.

Напомним, мэрия разработала проект постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Муниципалитет предлагает повысить тарифы на 1 кубометр питьевой воды для населения в 1,5 раза (с 5,38 до 8,1 сома). Кроме того, вырастут и тарифы для бюджетных организаций — с 7,38 до 9,1 сома (в 1,23 раза) и прочих потребителей — с 9,15 до 13 сомов (в 1,4 раза).





Планируется увеличить и тарифы за водоотведение, то есть прием и очистку сточных вод. За 1 кубометр населению предлагается платить 2,3 сома вместо 1,2 сома (рост почти в два раза).

Бюджетным организациям тариф хотят повысить с 2,1 до 3 сомов (рост на 43 процента), а прочим потребителям — с 4,02 до 6 сомов (рост на 49 процентов).