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Власть

Депутат предлагает снизить избирательный порог до 3 процентов

Депутат парламента Кыргызстана Исхак Масалиев предлагает снизить избирательный порог до 3 процентов. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, норма о внесении изменений в закон о выборах отменена, поэтому есть все шансы, что депутаты поддержат предложенную им поправку о снижении барьера на шесть ступеней. «К тому же, когда принимали этот пакет, где есть пункт о 9 процентах, депутаты толком даже не читали предложенный вариант. А сейчас возмущаются. Но мы можем внести еще одно изменение и оно аннулирует порог в 9 процентов. Он просто огромный, выборы в 2020 году могут не состояться», — отметил Исхак Масалиев.

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Он добавил, что 3 процента — 60 тысяч голосов — достаточно для прохождения партии в Жогорку Кенеш и этот порог оправдан еще и тем, что на выборах низкая явка. А это значит, что может сложиться такая ситуация, когда ни одна из политических организаций не наберет нужное количество. 

Некоторые политики выступают и за снижение избирательного залога. На выборах 2020 года он составит 5 миллионов сомов. Его предлагают сократить до 1 миллиона сомов.
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