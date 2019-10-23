Искать дополнительные источники дохода призвали мэрию депутаты БГК

Мэрия Бишкека, ее структурные подразделения должны находить дополнительные источники дохода, а не сидеть на бюджете. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Эрнис Докенов.

«Зачем раздувать штаты, зачем вводить новые структуры, муниципальные предприятия, если они не будут приносить прибыль», — отметил он.

Мэрия должна выстроить такую политику, чтобы не сидеть на бюджете вместе со всеми подразделениями, а находить дополнительные источники дохода. Эрнис Докенов

Депутат отметил, что необходимо уделять внимание внутренним резервам.

«Для чего открывали департамент парковок? Они могут приносить в год 500 миллионов сомов. Кто-то делает деньги на муниципальной земле, а мэрия разводит руками, что не может ничего предпринять. Тут есть коррупционные схемы, кто-то в доле сидит и позволяет им собирать деньги», — сказал Эрнис Докенов.

Он добавил, что созданные подразделения должны заниматься организационной работой и администрированием доходов.

«Все предприятия должны приносить доходы, если они этого не делают, надо их убирать», — заявил Эрнис Докенов.

Депутаты отметили, что созданные в ноябре 2018 года подразделения работают неэффективно.