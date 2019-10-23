Премьер-министр Японии принял приглашение посетить Кыргызстан

Премьер-министр Синдзо Абэ принял приглашение Сооронбая Жээнбекова посетить Кыргызстан и пригласил главу республики посетить с визитом Японию еще раз. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
По его данным, сегодня Сооронбай Жээнбеков встретился с Синдзо Абэ. Стороны обсудили перспективы кыргызско-японского двустороннего сотрудничества.
Синдзо Абэ отметил, что рад первой встрече с Сооронбаем Жээнбековым и его визиту в страну. Он поблагодарил президента Кыргызстана за поддержку в связи с жертвами от последствий тайфуна, обрушившегося накануне на Японию.
Сооронбай Жээнбеков поздравил японский народ с интронизацией императора Нарухито.
По словам президента, Кыргызстан придает важное значение развитию сотрудничества с Японией. Он отметил большой потенциал в сфере малого и среднего предпринимательства.
Президент заявил о возрастающем интересе японских компаний к реализации бизнес-проектов в Кыргызстане, отметив их успешную деятельность.
«Хочу обратить внимание на большой гидроэнергетический потенциал Кыргызстана. У нас хорошие возможности для строительства малых гидроэлектростанций. В целях развития сотрудничества в сфере энергетики готовы направить делегацию в Японию в ближайшее время», — заявил Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что Кыргызстан как член в ЕАЭС и обладатель статуса ВСП+ имеет экспортный потенциал и нуждается в совершенствовании инфраструктуры, в частности в строительстве фитосанитарных лабораторий.
Президент пригласил премьер-министра Японии посетить Кыргызстан с визитом. Синдзо Абэ принял приглашение. «Я буду рад посетить вашу прекрасную страну», — отметил он.