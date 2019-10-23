Премьер-министр Японии принял приглашение посетить Кыргызстан

Премьер-министр Синдзо Абэ принял приглашение Сооронбая Жээнбекова посетить Кыргызстан и пригласил главу республики посетить с визитом Японию еще раз. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, сегодня Сооронбай Жээнбеков встретился с Синдзо Абэ. Стороны обсудили перспективы кыргызско-японского двустороннего сотрудничества.

Синдзо Абэ отметил, что рад первой встрече с Сооронбаем Жээнбековым и его визиту в страну. Он поблагодарил президента Кыргызстана за поддержку в связи с жертвами от последствий тайфуна, обрушившегося накануне на Японию.

Фото Султана Досалиева. Встреча Сооронбая Жээнбекова и Синдзо Абэ

«Сотрудничество Японии и Кыргызстана развивается в сферах межпарламентских взаимоотношений, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Страны разделяют общие ценности по защите прав человека и поддерживают развитие парламентской демократии. Мы готовы активизировать сотрудничество по многим направлениям, в том числе и в сфере высококачественных технологий», — подчеркнул Синдзо Абэ.

Сооронбай Жээнбеков поздравил японский народ с интронизацией императора Нарухито.

По словам президента, Кыргызстан придает важное значение развитию сотрудничества с Японией. Он отметил большой потенциал в сфере малого и среднего предпринимательства.

Президент заявил о возрастающем интересе японских компаний к реализации бизнес-проектов в Кыргызстане, отметив их успешную деятельность.

«Хочу обратить внимание на большой гидроэнергетический потенциал Кыргызстана. У нас хорошие возможности для строительства малых гидроэлектростанций. В целях развития сотрудничества в сфере энергетики готовы направить делегацию в Японию в ближайшее время», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан как член в ЕАЭС и обладатель статуса ВСП+ имеет экспортный потенциал и нуждается в совершенствовании инфраструктуры, в частности в строительстве фитосанитарных лабораторий.

Президент пригласил премьер-министра Японии посетить Кыргызстан с визитом. Синдзо Абэ принял приглашение. «Я буду рад посетить вашу прекрасную страну», — отметил он.