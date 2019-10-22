Кыргызстанцы просят увеличить квоты на стипендиальные программы в Японии

Кыргызстанцы озвучили просьбу об увеличении квот на стипендиальные программы в вузах Японии. Об этом они заявили во время встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым в Токио.

В Японии глава государства находится с рабочим визитом. В его рамках он встретился с соотечественниками, проживающими в Стране восходящего солнца. Сооронбай Жээнбеков напомнил, что Япония оказывает поддержку Кыргызстану все годы независимости.

Сумма общей помощи составила более $1 миллиарда, половина выделенных средств японской помощи — гранты.

«Многие страны мира заинтересованы в углублении сотрудничества с Японией. Мы также настроены развивать двусторонние отношения. Меня радует, что наша молодежь изучает передовые технологии Японии, язык, историю и культуру. Использование технологических достижений Японии, успешного опыта в науке, образовании и управлении очень важно для будущего Кыргызстана», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Соотечественники высказали пожелания о возможном внесении изменений в законодательство и работу государственных органов, что будет способствовать использованию опыта и знаний кыргызстанцев, приобретенных в Японии.

«Будущее за образованными, молодыми кыргызстанцами. Ваши предшественники, получившие образование по различным программам в Японии, вносят вклад в развитие страны, показывают готовность изменить те сферы, где они работают. Верю, что вы тоже достигнете своих целей и вернетесь в Кыргызстан с большими возможностями реализовать свой потенциал», — заключил Сооронбай Жээнбеков.