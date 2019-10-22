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Власть

Сооронбай Жээнбеков посетил в Японии компанию Tokyo Rope MFG

Сооронбай Жээнбеков посетил головной офис корпорации Tokyo Rope MFG в Токио в рамках рабочей поездки в Японию. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

По его данным, глава государства ознакомился с деятельностью корпорации и провел встречу с председателем ее правления Шигето Танака. Состоялся обмен мнениями о перспективах инвестиционного сотрудничества.

Президент отметил, что практически все договоренности, достигнутые на встречах с руководством Tokyo Rope MFG в 2017-2018 годах в Бишкеке, реализовали. В Кыргызстане успешно работает дочернее предприятие корпорации.

Председатель правления корпорации Tokyo Rope MFG Шигето Танака подчеркнул, что корпорация заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Кыргызстаном.

«Мы хотим внести свой вклад в развитие экономики Кыргызстана путем внедрения современных японских технологий», — подчеркнул он.

Дочернее предприятие корпорации при поддержке правительства Японии реализует совместные проекты в Кыргызстане. Сейчас устанавливает противолавинные сооружения на одном из участков автодороги Бишкек — Ош. В ближайшее время аналогичные работы начнут и на другом участке трассы.

Tokyo Rope MFG — один из крупнейших в мире производителей высокотехнологичных стальных канатов. Дочернее предприятие корпорации в Бишкеке открыли в 2017 году.
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