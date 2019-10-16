18:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Отель, фитнес-клуб, арка. Зачем чиновники едут перерезать ленточки

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов накануне перерезал ленточку на торжественном открытии арки при въезде в село Гулчо Алайского района Ошской области. По данным пресс-службы правительства, накануне чиновник участвовал в церемонии открытия четырех объектов.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новость, отмечая, что члены правительства больше внимания уделяют подобным церемониям, нежели проблемам страны. Это действительно не первый случай, когда первые лица государства участвуют в подобных мероприятиях. На днях премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отправился открывать частный фитнес-центр, который принадлежит семье бывшего директора Государственного агентства по туризму Турусбеку Мамашову — отцу нынешнего парламентария Айсулуу Мамашовой. Вместе с депутатом парламента Мирланом Бакировым глава правительства перерезал ленточку. Но на критику в пресс-службе кабмина ответили: в этом нет ничего предосудительного.

В интернете наших чиновников уже прозвали «перерезателями ленточек».

из интернета
Фото из интернета. Премьер-министр на открытии фитнес-центра

Не успели пользователи Сети раскритиковать премьера, как сегодня появляется фотография его зама — Кубатбека Боронова, перерезающего ленточку в Алае. Рядом с ним также депутаты парламента, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев и мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

из Facebook
Фото из Facebook. Заместитель премьер-министра тоже не отказал себе в удовольствии разрезать ленточку

Не отстают от главы правительства и другие члены кабмина. На выходных министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов перерезал ленточку на открытии пятизвездочного отеля Jannat Resort Osh, который построил бизнесмен Бозулан Мамазаиров. В мероприятии участвовали опять же полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, а также аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов, депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Улукбек Ормонов.

из интернета
Фото из интернета. Совместная атака чиновников на красную ленту

Осеннюю кампанию перерезания ленточек открыл президент страны. Сооронбай Жээнбеков 1 сентября присутствовал на открытии школы «Газпром» в Бишкеке, обучение в которой платное — 22 тысячи в месяц.

Читайте по теме
Дети в одном из сел Нарынской области учатся в контейнерах

Тогда пользователи соцсетей также недоумевали, почему для поздравления учителей и школьников глава государства выбрал частное учебное заведение, еще и начавшее работу после череды разборок с мэрией столицы. Почему глава государства не отправился открывать школу в контейнерах?

пресс-службы аппарата президента КР
Фото пресс-службы аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков на открытии школы в Бишкеке
В сентябре президента еще раз позвали перерезать ленту. Он согласился принять участие в открытии пятизвездочного отеля Sheraton. Церемония прошла в рамках кыргызско-турецкого бизнес-форума. Глава государства заявил, что появление известного мирового бренда в Кыргызстане позитивно скажется на развитии туризма в стране.

пресс-службы аппарата президента КР
Фото пресс-службы аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков на открытии отеля Sheraton
Ссылка:
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Ильхам Алиев посетит Кыргызстан с официальным визитом
Президент Кыргызстана узнал о проблемах отдаленных сел Ошской области
Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к дружбе и единству народов
Президенту не понравилось отсутствие контроля по исполнению решений Совбеза
Невестка премьер-министра просит принять меры в отношении Евгении Строковой
На Иссык-Куле будут повышать качество молока. Президенту показали как
Журналистам запретили снимать президента Кыргызстана в «Бессмертном полку»
Назгуль Ташпаева вернулась на государственную службу. В аппарат президента
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Коррупционеры должны быть подвергнуты публичному позору, считает президент
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 октября
Жуткое состояние национализированных пансионатов шокировало депутата Жуткое состояние национализированных пансионатов шокировало депутата
Встреча в&nbsp;Баку: о&nbsp;чем говорили Сооронбай Жээнбеков и&nbsp;Нурсултан Назарбаев Встреча в Баку: о чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев
Джипы от&nbsp;Эркина Мамбеталиева. Моральный облик милиции подпорчен, считает депутат Джипы от Эркина Мамбеталиева. Моральный облик милиции подпорчен, считает депутат
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты для бизнеса «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса
Депутат ЖК&nbsp;Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
То, что нас связывает,&nbsp;&mdash; семейный тариф &laquo;О!Семья&raquo; То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
16 октября, среда
18:30
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:08
Арка в селе Гулчо. Откуда у небогатого депутата 9 миллионов сомов
18:05
Разбирательство по делу Азиза Батукаева будет проходить в закрытом режиме
18:02
Отель, фитнес-клуб, арка. Зачем чиновники едут перерезать ленточки
17:28
Освобождение Батукаева. В проведении судмедэкспертизы Раимжанову отказано