Отель, фитнес-клуб, арка. Зачем чиновники едут перерезать ленточки

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов накануне перерезал ленточку на торжественном открытии арки при въезде в село Гулчо Алайского района Ошской области. По данным пресс-службы правительства, накануне чиновник участвовал в церемонии открытия четырех объектов.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новость, отмечая, что члены правительства больше внимания уделяют подобным церемониям, нежели проблемам страны. Это действительно не первый случай, когда первые лица государства участвуют в подобных мероприятиях. На днях премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отправился открывать частный фитнес-центр, который принадлежит семье бывшего директора Государственного агентства по туризму Турусбеку Мамашову — отцу нынешнего парламентария Айсулуу Мамашовой. Вместе с депутатом парламента Мирланом Бакировым глава правительства перерезал ленточку. Но на критику в пресс-службе кабмина ответили: в этом нет ничего предосудительного.

В интернете наших чиновников уже прозвали «перерезателями ленточек».

Фото из интернета. Премьер-министр на открытии фитнес-центра

Не успели пользователи Сети раскритиковать премьера, как сегодня появляется фотография его зама — Кубатбека Боронова, перерезающего ленточку в Алае. Рядом с ним также депутаты парламента, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев и мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.

Фото из Facebook. Заместитель премьер-министра тоже не отказал себе в удовольствии разрезать ленточку

Не отстают от главы правительства и другие члены кабмина. На выходных министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов перерезал ленточку на открытии пятизвездочного отеля Jannat Resort Osh, который построил бизнесмен Бозулан Мамазаиров. В мероприятии участвовали опять же полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов, а также аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов, депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Улукбек Ормонов.

Фото из интернета. Совместная атака чиновников на красную ленту

Осеннюю кампанию перерезания ленточек открыл президент страны. Сооронбай Жээнбеков 1 сентября присутствовал на открытии школы «Газпром» в Бишкеке, обучение в которой платное — 22 тысячи в месяц.

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Тогда пользователи соцсетей также недоумевали, почему для поздравления учителей и школьников глава государства выбрал частное учебное заведение, еще и начавшее работу после череды разборок с мэрией столицы. Почему глава государства не отправился открывать школу в контейнерах?

Фото пресс-службы аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков на открытии школы в Бишкеке

Фото пресс-службы аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков на открытии отеля Sheraton

В сентябре президента еще раз позвали перерезать ленту. Он согласился принять участие в открытии пятизвездочного отеля Sheraton. Церемония прошла в рамках кыргызско-турецкого бизнес-форума. Глава государства заявил, что появление известного мирового бренда в Кыргызстане позитивно скажется на развитии туризма в стране.