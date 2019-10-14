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Общество

Нет ничего предосудительного. В правительстве ответили на критику в соцсетях

В соцсетях обсуждают участие премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева в церемонии открытия спортивного клуба.

«Мы не видим в этом ничего предосудительного», — так ответили на критику в соцсетях в пресс-службе правительства.

Ранее СМИ сообщили, что глава кабмина и депутаты ЖК перерезали красную ленту на открытии фитнес-клуба. «На сайте правительства это событие и участие в нем премьер-министра не освещалось, зато телеканал «Пирамида» посвятил этому большой хвалебный и, очевидно, рекламный ролик», — отметил kloop.kg.

Пользователи соцсетей раскритиковали премьер-министра и в целом власти Кыргызстана за непродуманные действия.

В пресс-службе правительства прокомментировали ситуацию. «На прошлой неделе премьер-министр участвовал в Бишкекском инвестиционном форуме BIF-2019, где выступил с речью, посетил специализированную выставку Trade Expo, а также пообщался с участниками форума и рассказал им о проводимой правительством работе, в частности в сфере привлечения и защиты инвестиций. Действительно, в ходе форума, пользуясь возможностью, некоторые из его участников предложили премьер-министру вместе с ними разрезать ленту на открытии спортивно-оздоровительного центра, расположенного рядом. Проявив уважение к собравшимся, Мухаммедкалый Абылгазиев это приглашение принял и поучаствовал в короткой церемонии», — пояснили в пресс-службе.

«Мы не видим в этом ничего предосудительного, но прозвучавшую критику воспринимаем правильно», — добавили в кабмине.
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