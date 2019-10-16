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Власть

На заседании парламента присутствуют всего 12 депутатов

На пленарном заседании парламента сегодня присутствуют всего двенадцать депутатов.

На повестке дня Жогорку Кенеша четыре вопроса - обсуждение проектов законов о внесении изменений в Кодекс о неналоговых доходах (второе чтение), закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях КР (второе чтение), закон о внешней миграции (первое чтение) и о проекте закона о запрете охоты на некоторые виды животных в КР (первое чтение). Обсуждать важные изменения некому.

Представители Госкомиссии по делам религий, ГКНБ и МВД дают пояснения фактически пустому залу.  

Причина неявки депутатов на свои рабочие места неизвестна. Торага ЖК находится в командировке, его замы вопрос дисциплины не поднимают. 
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