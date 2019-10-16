Тенгрианство в Кыргызстане в список запрещенных не входит

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании рассуждают о религии. На повестке дня изменения в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».

По решению Конституционной палаты из него следует исключить норму о местных кенешах. То есть деятельность религиозных организаций не должна согласовываться с органами МСУ. Регулировать ее должна только Госкомиссия по делам религий.

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По словам представителей МВД, в стране признали экстремистскими и запретили только 20 организаций.

Депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, есть ли в республике религиозная организация, проповедующая тенгрианство. Чиновники Госкомиссии по делам религий ответили отрицательно. Регистрацию такое объединение официально не получало, однако и запрещенным не является.

В Кыргызстане 2 тысячи 269 мечетей, в основном суннитского толка, но есть одна мечеть для шиитов. Кроме того, в стране 1 синагога и 233 христианские церкви.