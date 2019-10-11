Скандал с реанимобилями. Минздрав вынужден обратиться в суд

Министерство здравоохранения будет вынуждено обратиться в суд по вопросу с поставкой реанимобилей. Об этом на заседании фракции СДПК сообщил глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев.

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«Контракт на их приобретение был изначально неправильно составлен. При отгрузке машин компании выплачено 80 процентов стоимости. Но впоследствии комиссия установила, что реанимобили не соответствуют спецификации», — отметил он.

Министр добавил, что последние месяцы поставщик не выходит на контакт, избегая встреч.

«Мы будем вынуждены обратиться в суд. АКС, прокуратура собрали все материалы», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Напомним, Германия выделила Кыргызстану грант в 1,18 миллиона евро на покупку 15 машин скорой помощи и оборудования для них. Контракт на поставку заключили в марте 2017-го. Поставить автомобили должны были до 22 июня, а ввести в эксплуатацию — до 22 июля. Их растаможили лишь в декабре, однако за полтора года ни одну карету скорой помощи не ввели в эксплуатацию.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах. Международные эксперты сделали заключение, что 8 из 15 автомобилей можно принять после устранения недостатков. Но позднее решили, что ни одну машину нельзя принять в эксплуатацию.