Молодые врачи-хирурги вынуждены таксовать. Министра просят уделить внимание

Многие молодые врачи-хирурги таксуют, их не пускают в операционные. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК заявил депутат Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, Минздрав не обращает внимания на такие факты. «Как они будут учиться? Чем занимается Министерство здравоохранения?» — спросил парламентарий.

Старшие коллеги не дают работу, так как каждая операция — это деньги. Чыныбай Турсунбеков

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев согласился, что такие факты есть.

«Базовая ставка хирурга — 5 тысяч сомов. Такую получают, если нет стажа, молодые ординаторы», — сказал он.

Министр отметил, что проблема с доступом на операции наблюдается в клиниках Бишкека и Оша. «В регионах такого нет. Сейчас делаем упор на направление специалистов туда», — подчеркнул Космосбек Чолпонбаев.

Депутат Евгения Строкова добавила, что многие хирурги превращают клиники в свои вотчины.

«Делают из себя «звездных» хирургов, но не всегда это показатель профессионализма. Однако к ним идут пациенты, а молодые специалисты остаются ни с чем», — заметила она.

Нардеп сообщила, что сейчас в России разрабатывается программа по привлечению врачей из стран СНГ.

«Наших специалистов приглашают, гражданство дают по упрощенной системе, жилье, создают условия. Если ничего мы не сделаем, то новый поток врачей уедет. С чем останемся?» — спросила Евгения Строкова, обращаясь к министру.

Однако глава Минздрава беспокойства депутата не разделяет.

«Поток не поедет. В регионах сейчас создаем хорошие условия для врачей, молодежь едет, там делают операции. Минздрав проводит политику, чтобы удержать молодых специалистов», — сказал Космосбек Чолпонбаев.

Он отметил, что сейчас министерство работает над внесением поправок в законодательство, чтобы была ротация в лечебных учреждениях, чтобы хирурги не превращались в «звездных».