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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутаты местных кенешей Лейлека недовольны властями: вводят в заблуждение

Депутаты местных кенешей Лейлекского района Баткенской области предлагают премьер-министру включить в правительственную комиссию по делимитации и демаркации спорных участков кыргызско-таджикской государственной границы Курбанбая Искандарова. Об этом они заявили сегодня на собрании.

Депутат Катранского айыльного кенеша Асылбек Сатаров отметил, что для защиты интересов страны власти должны иметь рычаги воздействия, в том числе на соседние государства.

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«Там, наверху (правительство, аппарат президента. — Прим. 24.kg), нас вводят в заблуждение. Нас лишь пытаются успокоить. Чтобы сохранить наши земли, мы должны иметь рычаги воздействия на соседей», — сказал он.

На собрании депутаты предложили включить в правительственную комиссию Курбанбая Искандарова, который является их земляком.

Курбанбая Искандарова освободили от должности специального представителя правительства Кыргызстана по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата кабмина согласно поданному заявлению весной 2019 года после конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.

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68-летний Курбанбай Искандаров — уроженец Сулюкты. Имеет высшее образование по специальности «инженер-механик». Первые 23 года работал в совхозах и колхозах страны. В 1993-м стал референтом администрации главы государства. Изучением региональных проблем занялся в 2002 году.

Конфликты в приграничных с Таджикистаном районах проходят регулярно. С начала 2019-го зафиксировали 12 инцидентов, в том числе с человеческими жертвами.
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