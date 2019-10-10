Граждане Таджикистана продолжают незаконно осваивать земли Кыргызстана

Ползучая миграция со стороны Таджикистана в Лейлекском районе Баткенской области продолжается. Об этом местные депутаты заявили на собрании народных избранников всех айыльных кенешей района.

Депутаты местных кенешей собрались обсудить приграничные проблемы. По их словам, граждане РТ продолжают строительство, осваивая сельскохозяйственные земли.

«В селе Максат гражданин Таджикистана, который незаконно построил дом на территории Кыргызстана, начал огораживать ее впритык к главной трассе. Кто даст гарантию, что они завтра не заявят, что половина дороги принадлежит им? Ведь в селе Арка уже такая ситуация», — сообщил депутат Кулундинского айыльного кенеша Шайырбек Орозалиев.

Он отметил, что граждане РТ незаконно захватили 37 гектаров земли села Максат и построили дома.

«Такая же ситуация и в других селах. Граждане соседней страны продолжают незаконно осваивать земли КР. Они сначала используют их для сельскохозяйственных работ, а потом начинают строить», — добавил Шайырбек Орозалиев.