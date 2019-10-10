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Власть

В Кыргызстане ищут способы продлить сроки льготной растаможки авто

В Жогорку Кенеше рассматривают исполнение протокола в рамках соглашения между правительствами Кыргызстана и России об оказании технического содействия КР при присоединении к Евразийскому экономическому союзу.

Депутат Таабылды Тиллаев заявил, что в связи с предстоящим повышением ставок растаможки «у людей паника». «Все хотят успеть завезти автомобили. Главное, чтобы не прогорели, как произошло два года назад, когда машины завезли, а цены на них упали. Вам необходимо провести переговоры о продлении льготного срока хотя бы на год, что позволит обновить наш автопарк», — считает он.

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Министр экономики Санжар Муканбетов ответил, что у Кыргызстана есть возможность обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой продлить срок действия льготных таможенных пошлин на автомобили.

«Идут консультации. ЕАЭС сейчас представляет единый рынок, но каждая страна старается защищать себя. Здесь много вопросов, но в правительстве проводят консультации, по результатам которых предпримем дальнейшие действия», — сказал чиновник. 

31 декабря 2019 года заканчивается льготный период таможенной пошлины на автомобили. С 1 января 2020-го вступят в силу тарифы Евразийского экономического союза.
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