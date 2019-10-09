Джипы от Эркина Мамбеталиева МВД не получал, утверждает депутат

Депутат парламента Торобай Зулпукаров утверждает, что джипы от бывшего телохранителя Атамбаева Эркина Мамбеталиева в подарок МВД не получал.

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По его словам, внедорожники достались Пограничной службе. Парламентарий считает, что ничего зазорного в этом нет. «Если человек хочет подарить какую-нибудь технику пограничникам, это нормально. Но это был подарок не для МВД, а для ГПС. Я тоже помогаю. Скорой помощи в регионах, к примеру», — подчеркнул Торобай Зулпукаров.

Ранее сообщалось, что бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева подарил два внедорожника Внутренним войскам МВД. Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.