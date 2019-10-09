В Кыргызстане снизят штрафы за ряд нарушений ПДД

Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении обсудили поправки в Кодекс о нарушениях.

Бакирдин Субанбеков заявил, что необходимо ставить на учет автомобили с иностранными номерами. Так легче, по его мнению, вычислить нарушителей ПДД. Дастан Бекешев отметил, что водители по-прежнему используют подложные номера.

57 процентов штрафов водители не оплачивают. Зиядин Жамалдинов

Депутат Талайбек Масабиров поднял вопрос о повышении штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и лишении водительских прав.

Депутат Жанарбек Акаев подчеркнул, что необходимо населению разъяснить возможности оплаты штрафов с использованием мобильных приложений.

Памирбек Асанов ответил, что все, кто получили штрафы до принятия поправок в закон, будут выплачивать их по старым нормам, но пообещал — вопрос еще будут обсуждать.

До 1 тысячи сомов предложили снизить штрафы за нарушения: — невыполнение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги; — нарушение правил остановки или стоянки, несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на дороге, или нарушение правил движения по автомагистралям; — невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; — нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

Законопроект поддержали и направили на голосование в первом чтении.