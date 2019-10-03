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Власть

В селе Каркыра дети учатся в бане

В селе Каркыра Тюпского района Иссык-Кульской области ученики 3-4-х классов учатся в помещении бывшей бани. Об этом сегодня на пленарном заседании заявила нардеп Аида Касымалиева.

По ее словам, баня построена в 1978 году. Но сегодня там расположена школа. «Другого помещения в Каркыре нет», — сказала Аида Касымалиева. 

В ближайшую школу детям ходить далеко, и они вынуждены получать знания в бывшей парилке. А в соседнем, скажем так, кабинете в этой же бане принимает сельский фельдшер.

Аида Касымалиева
Напомним, о том, что школам не хватает зданий и учебные заведения размещаются в непригодных помещениях, заговорили на республиканском уровне после скандала с контейнерной школой в селе Кенеш Нарынской области. 

Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После волны недовольства и критики уволилась министр образования Гульмира Кудайбердиева. Полпред в Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность замглавы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР. В селе обещают построить новую школу в 2020 году.
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