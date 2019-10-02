Кабмин саботирует принятие закона о запрете добычи урана. Депутат возмущен

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов упрекает правительство под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева в саботаже.

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По его словам, в апреле внесен законопроект о запрете добычи и разработки урана и тория. В июне прошло первое чтение. «Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и вице-премьер Кубатбек Боронов публично озвучивали позицию кабмина, что согласны с нашим предложением, закрепленным в законе. Прошло четыре месяца со дня рассмотрения в первом чтении. Однако правительство саботирует принятие документа. Не дает официального заключения», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил: получается, что кабмин лоббирует интересы компаний, которые хотят добывать уран. «Мы не можем золото нормально добывать без скандалов, а тут уран хотим во вред экологии и здоровью населения. Зачем тогда обещали общественности, что поддержите закон? Прекратите лоббировать интересы предприятий-добытчиков урана и не саботируйте продвижение закона! Те деньги, которые хотите привлечь от добычи урана, — ничто по сравнению с ущербом экологии и здоровью граждан. Тут никакие аргументы не могут оправдать ваши решения по урану», — утверждает нардеп.

Он отметил, что из-за позиции правительства дважды вопрос снимался с повестки дня профильного комитета.