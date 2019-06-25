Правительство просит разрешить переработку урана в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана просит разрешить переработку урана Кара-Балтинскому горнорудному комбинату. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он отметил, что кабмин принял постановление о запрете разработки урана в стране.

«В законопроект включили еще и торий. Наши специалисты предлагают разрешить разработку тория. Также Кара-Балтинский комбинат профилирован на переработку урана. Они сейчас привозят уран из Казахстана. Мы предлагаем разрешить комбинату переработку», — заявил глава правительства.

Депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов ответил, что авторы проекта принципиальны в вопросе полного запрета разработки и переработки урана и тория. «Казахстан здесь перерабатывает и забирает себе готовый продукт, а отходы остаются в наших хвостохранилищах», — сказал он.

По проекту разрешается разработка урана и тория, если они идут как сопутствующий элемент.