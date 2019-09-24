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Власть

Милиция выглядит нелицеприятно. Депутаты возмущены действиями главы МВД

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты должны были заслушать информацию о состоянии служебной дисциплины в МВД. Докладчиком был заявлен министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Однако милицейский чиновник не явился на заседание, вместо него пришел первый заместитель Суйун Омурзаков.

Председатель комитета Наталья Никитенко отметила, что Кашкар Джунушалиев не приходит в ЖК уже второй раз. Она предложила внести вопрос служебной дисциплины милиционеров на рассмотрение палаты.

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«В последнее время появляется много резонансных дел, когда нелицеприятно выглядит милиция. В обществе есть негативные отзывы о сотрудниках внутренних дел. Состояние дел в милиции оставляет желать лучшего. Вопросы реформ и кадровая политика входят в полномочия министра, а его заместители не в полной мере могут ответить на них», — сказала Наталья Никитенко.

Она попросила вице-премьер-министра Жениша Разакова обеспечить явку персонально, в том числе на заседание парламента.
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