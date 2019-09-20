В Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы

Парламентские выборы — 2020 в Кыргызстане могут состояться раньше срока. Об этом сообщил источник в Жогорку Кенеше.

По его данным, тема роспуска депутатов шестого созыва широко обсуждается коллегами.

Как отмечает источник, поводом для роспуска нынешнего состава Жогорку Кенеша может быть назван испорченный имидж высшего законодательного органа страны.

Указывается, что инициаторами могут выступить те парламентарии, которые и раньше высказывали резонасные предложения, получившие поддержку.

По данным собеседника, роспуск может произойти до Нового года либо в январе 2020-го.

В этом случае будут объявлены досрочные парламентские выборы. Тогда они пройдут не позднее 45 дней с момента досрочного сложения полномочий шестого созыва.

Для того чтобы депутаты парламента самораспустились, необходимо набрать 80 голосов.