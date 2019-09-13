Состав госкомиссии по событиям в Кой-Таше премьер-министр решил расширить

Экс-судья Конституционной палаты Кыргызстана Клара Сооронкулова и бывший главный врач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков включены в состав государственной комиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа.

Комиссия расширена решением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Накануне состоялось очередное заседание членов комиссии. Они заслушали бывшего замглавы МВД Курсана Асанова и бывшего депутата Жогорку Кенеша Равшана Джеенбекова.

В задачу госкомиссии также входит выяснить, кто готовил мероприятие в Кой-Таше с участием антитеррористического спецподразделения «Альфа».

Представителям комиссии предстоит также определить, почему на задержание не был сразу отправлен милицейский СОБР. Позже действиям руководства силовых ведомств будет дана соответствующая правовая и политическая оценка.

Вся документация по этому вопросу носит гриф «секретно». Оглашению данные сведения не подлежат. Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.