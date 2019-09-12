Ситуация на границе. Чиновники объяснили, почему часть села отдана РУз

Правительственная делегация по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы выехала в Араванский район Ошской области. Об этом 24.kg сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, на юг республики отправились директор Государственного агентства по земельным ресурсам Каныбек Ботобаев, и. о. специального представителя правительства по приграничным вопросам Чынгыз Мамат уулу, заместитель директора Государственной картографо-геодезической службы Абдималик Мурзаев. Они провели информационно-разъяснительные работы с жителями Тоо-Моюнского айыльного аймака.

Отметим, что накануне жители этого села выступили против демаркации границы. Люди не согласны, что часть территории села отошла Узбекистану.

При этом в кабмине подчеркнули, что общая площадь участка Керкидонского водохранилища составляет 1 тысячу 41 гектар . Постановлениями Совета министров Киргизской ССР от 29 мая 1962 года, от 14 сентября 1964 года, от 14 сентября 1970 года под объекты Керкидонского водохранилища отведена территория Араванского района Ошской области. Но Узбекистан в свою очередь должен был возместить кыргызской стороне 1 тысячу 41 гектар земли, отведенных под зону затопления Керкидонского водохранилища.

«В 1972 году Узбекистаном было компенсировано 628 гектаров земель Араванскому району Ошской области из земель Кувинского района Ферганской области. По итогам сложных продолжительных переговоров по делимитации и демаркации госграницы в 2017 году достигнуты договоренности о докомпенсации еще 413 гектаров: на участках «Полигон» Араванского района (304,3 гектара), Кайрак Баткенского района (74 гектара) и на участке «Дерес» Аксыйского района ( 35 гектаров )», — отметили в пресс-службе правительства.

При этом участки «Керкидонское водохранилище» и «Полигон» были описаны и включены в договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе от 5 сентября 2017 года. Необходимо отметить, участок «Полигон» на территории Араванского района был описан совместными кыргызско-узбекскими протоколами от 2001 и 2002 годов.

«Причиной переописания данного участка в 2017-м стала докомпенсация узбекской стороной земель, отведенных под затопление Керкидонским водохранилищем. Кроме того, данное решение позволило отодвинуть на определенное расстояние государственную границу от автодороги республиканского значения Ош — Араван», — заключили в правительстве.