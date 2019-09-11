Узбекские пограничники начали демаркацию границы. Жители кыргызского села против

Узбекские пограничники начали демаркацию границы в селе Керкидан Араванского района. Информацию 24.kg подтвердил аким района Курбанбек Айтибаев.

По его словам, сегодня жители села, которые накануне выступили против работ соседнего государства на границе, вновь собрались на границе.

«Накануне военные Узбекистана начали работы на границе. Этот участок границы описан. Остались только демаркационные работы, хотя часть территории села давно оградили. Вчера они начали очистку дороги. Жители села начали возмущаться. Мы объяснили, что пограничники ведут работу на своей территории, не нарушая соглашения. Люди разошлись, но сегодня вновь собрались», — рассказал аким.

По его словам, жители не согласны, что часть территории села отошла Узбекистану. «Ее передали Узбекистану еще в 1961 году. Затем состоялся обмен участками. Местные жители считают, что часть территории должны вернуть, но решение уже приняли», — говорит Курбанбек Айтибаев.

Аким опроверг информацию о нахождении военной техники на узбекско-кыргызской границе. «Узбекские пограничники сегодня ведут на участке только наблюдение. Работы они остановили. Из военной техники только грузовые машины, которые привезли пограничников», — сообщил аким.

В Пограничной службе Кыргызстана отметили, что информацией не владеют, и предложили обратиться к местным органам власти.