13:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Узбекские пограничники начали демаркацию границы. Жители кыргызского села против

Узбекские пограничники начали демаркацию границы в селе Керкидан Араванского района. Информацию 24.kg подтвердил аким района Курбанбек Айтибаев.

По его словам, сегодня жители села, которые накануне выступили против работ соседнего государства на границе, вновь собрались на границе.

«Накануне военные Узбекистана начали работы на границе. Этот участок границы описан. Остались только демаркационные работы, хотя часть территории села давно оградили. Вчера они начали очистку дороги. Жители села начали возмущаться. Мы объяснили, что пограничники ведут работу на своей территории, не нарушая соглашения. Люди разошлись, но сегодня вновь собрались», — рассказал аким.

По его словам, жители не согласны, что часть территории села отошла Узбекистану. «Ее передали Узбекистану еще в 1961 году. Затем состоялся обмен участками. Местные жители считают, что часть территории должны вернуть, но решение уже приняли», — говорит Курбанбек Айтибаев.

Аким опроверг информацию о нахождении военной техники на узбекско-кыргызской границе. «Узбекские пограничники сегодня ведут на участке только наблюдение. Работы они остановили. Из военной техники только грузовые машины, которые привезли пограничников», — сообщил аким.

В Пограничной службе Кыргызстана отметили, что информацией не владеют, и предложили обратиться к местным органам власти.
Ссылка:
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
Погранслужба КР: На границе с Узбекистаном вооруженной военной техники нет
Много милиции. Что происходит на КПП «Достук»
На сегодня описаны 92 процента кыргызско-узбекской границы
В выходные наблюдается скопление людей на пунктах пропуска через госграницу
Кыргызстан и Узбекистан проведут полевые исследования госграницы
В 2018 году на границах Кыргызстана произошло 11 инцидентов
Шесть граждан Узбекистана пытались проехать в пограничную зону без документов
Узбекистан и Кыргызстан согласовали два спорных приграничных участка
Снимал без разрешения. Гражданин Узбекистана задержан за съемку пункта пропуска
Приграничный вопрос. Кыргызстан и Узбекистан завершают описание участков
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Я&nbsp;действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом
СДПК просит генпрокурора возбудить дело на&nbsp;Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;уволиться СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться
Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в&nbsp;СИЗО и&nbsp;контейнерная школа в&nbsp;Нарыне Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы
Бизнес
Новая карта ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; соответствует исламским принципам финансирования Новая карта ИФЦ «Бакай Банка» соответствует исламским принципам финансирования
Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников
Кыргызтелеком в&nbsp;2019 году подключил к&nbsp;интернету 1&nbsp;тысячу 564 объекта Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта
Вместе дешевле! Знаете&nbsp;ли вы, сколько ваша семья тратит на&nbsp;связь ежемесячно? Вместе дешевле! Знаете ли вы, сколько ваша семья тратит на связь ежемесячно?