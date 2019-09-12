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Власть

Почему театры до сих пор в плачевном состоянии, интересуется депутат

Депутат парламента Сагындык Келдибаев интересуется, почему в Бишкеке не ремонтируются объекты культуры. В частности, Государственный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова и Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова.

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На ремонт драмтеатров правительство выделило 198 миллионов сомов
Нардеп напомнил, что правительство выделило 198 миллионов сомов на ремонт учреждений культуры. Сагындык Келдибаев отметил, что ему непонятно, на что потрачены бюджетные средства.

«Вот ремонт в театре оперы и балета заметен. А в русском театре — нет. Там вся территория прилегающая сдается в аренду», — подчеркнул он.

В начале мая президент Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызский драмтеатр и Театр русской драмы. Он тогда пообещал руководству заведений помочь с выделением средств на ремонт.
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