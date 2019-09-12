Почему театры до сих пор в плачевном состоянии, интересуется депутат

Депутат парламента Сагындык Келдибаев интересуется, почему в Бишкеке не ремонтируются объекты культуры. В частности, Государственный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова и Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова.

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«Вот ремонт в театре оперы и балета заметен. А в русском театре — нет. Там вся территория прилегающая сдается в аренду», — подчеркнул он.

В начале мая президент Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызский драмтеатр и Театр русской драмы. Он тогда пообещал руководству заведений помочь с выделением средств на ремонт.