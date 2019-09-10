Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу

Члены временного правительства сегодня провели неформальную встречу. Об этом 24.kg сообщили источники в ВП КР.

Уточняется, что пригласили всех представителей. Не участвовал в собрании бывший президент Алмазбек Атамбаев (по известным причинам), не было также Исы Омуркулова.

Присутствовали президент переходного периода Роза Отунбаева, лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, а также Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Кубатбек Байболов, Эльмира Ибраимова, Болот Шер и Дуйшенкул Чотонов.

Собравшиеся обсудили текущую политическую ситуацию в стране. Отметим, что последний раз временщики встречались осенью 2016 года, когда стало известно о намерении Атамбаева провести референдум и внести изменения в Конституцию.