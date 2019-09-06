13:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Получить свидетельство о рождении в упрощенном порядке можно до конца года

Правительство Кыргызстана до 31 декабря 2019 года проводит национальную кампанию по выявлению и документированию детей, не имеющих свидетельства о рождении. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, до конца года граждане смогут получить документ в упрощенном порядке. На сегодня свидетельств о рождении нет у 1,2 тысячи детей.

«Госорганы составили список детей без свидетельств о рождении. Государственная регистрационная служба на его основании подготовит и выдаст документы с выездом по месту проживания детей. Сотрудники Министерства труда и социального развития и Министерства образования и науки, органов местного самоуправления проводят разъяснительную работу среди населения о том, что документы на детей можно получить в упрощенном порядке», — подчеркнули в правительстве.

Ранее вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова заявляла, что тема документирования детей раскрывает еще одну важную проблему. Оказывается, в большинстве случаев у самих родителей нет документов. Поэтому они не могут получить свидетельство о рождении для детей. Кроме того, в Кодексе о нарушениях есть статья, предусматривающая штраф в 1 тысячу сомов за нарушение сроков регистрации рождения ребенка. Из-за него родители тоже не получают документы на детей.

Алтынай Омурбекова предложила исключить штраф, ведь родители априори заинтересованы в получении документов, чтобы устроить ребенка в детский сад, и пособий.

«Министерству здравоохранения поручено предоставлять информацию соответствующим органам, если в роддома поступают роженицы без документов, чтобы найти про нее информацию в базе данных и оперативно подготовить документы для ребенка. Для этого можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 1 тысяча 200 детей в Кыргызстане не имеют свидетельств о рождении
Без штрафа. В Кыргызстане хотят упростить выдачу свидетельств о рождении
В Кыргызстане закончились бланки свидетельств о рождении
Жители Джалал-Абадской области не могут получить свидетельство о рождении
В Кыргызстане опять не хватает бланков свидетельства о рождении
ГРС: Стоимость бланка свидетельства о рождении не имеет отношения к суйунчу
В Ошской области живущую возле кладбища женщину заставляют переселиться
В Кыргызстане ЗАГСы стали выдавать новые бланки документов
Наследство Алексея Петренко. Ищите женщину?
В ЗАГСе Октябрьского района затягивают выдачу документов гражданам
Популярные новости
Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась
Драка возле супермаркета. Родственник одного из&nbsp;подозреваемых работал в&nbsp;милиции Драка возле супермаркета. Родственник одного из подозреваемых работал в милиции
Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры Драка возле супермаркета. Премьер-министр потребовал принять меры
В&nbsp;Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует В Токмаке произошла массовая драка между школьниками. Милиция бездействует
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее