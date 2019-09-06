Получить свидетельство о рождении в упрощенном порядке можно до конца года

Правительство Кыргызстана до 31 декабря 2019 года проводит национальную кампанию по выявлению и документированию детей, не имеющих свидетельства о рождении. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, до конца года граждане смогут получить документ в упрощенном порядке. На сегодня свидетельств о рождении нет у 1,2 тысячи детей.

«Госорганы составили список детей без свидетельств о рождении. Государственная регистрационная служба на его основании подготовит и выдаст документы с выездом по месту проживания детей. Сотрудники Министерства труда и социального развития и Министерства образования и науки, органов местного самоуправления проводят разъяснительную работу среди населения о том, что документы на детей можно получить в упрощенном порядке», — подчеркнули в правительстве.

Ранее вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова заявляла, что тема документирования детей раскрывает еще одну важную проблему. Оказывается, в большинстве случаев у самих родителей нет документов. Поэтому они не могут получить свидетельство о рождении для детей. Кроме того, в Кодексе о нарушениях есть статья, предусматривающая штраф в 1 тысячу сомов за нарушение сроков регистрации рождения ребенка. Из-за него родители тоже не получают документы на детей.

Алтынай Омурбекова предложила исключить штраф, ведь родители априори заинтересованы в получении документов, чтобы устроить ребенка в детский сад, и пособий.

«Министерству здравоохранения поручено предоставлять информацию соответствующим органам, если в роддома поступают роженицы без документов, чтобы найти про нее информацию в базе данных и оперативно подготовить документы для ребенка. Для этого можно использовать систему межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк», — говорится в сообщении.