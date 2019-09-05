Экс-глава АКС ГКНБ станет депутатом вместо Насыра Мусаева

Экс-глава АКС Бектен Сыдыгалиев станет депутатом вместо Насыра Мусаева, заявившего о намерении сдать мандат по состоянию здоровья. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, бывшая сотрудница секретариата партии Айнура Аскарова уже получила место в Жогорку Кенеше вместо Айтмамата Назарова, возглавившего Нацэнергохолдинг. «Следующий по списку Бектен Сыдыгалиев. Он заявление о выходе не писал», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Отметим, фракция «Кыргызстан» уже обращалась в профильный комитет, чтобы Насыра Мусаева лишили полномочий. Он слишком много пропускал.