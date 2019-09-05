Депутат парламента Насыр Мусаев сдал мандат

Депутат парламентской фракции «Кыргызстан» Насыр Мусаев сдал мандат. Информацию 24.kg подтвердил лидер фракции Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, он написал заявление и отправил его в Центризбирком. В ЦИК подтвердили, что получили заявление, но пока не рассматривали. Насыр Мусаев досрочно решил сложить депутатские полномочия по состоянию здоровья.

Он много пропускал, и в марте фракция «Кыргызстан» обращалась в профильный комитет ЖК с просьбой решить вопрос о лишении мандата депутата Насыра Мусаева.

Следующим в списке претендентов на депутатское кресло значится Айнура Аскарова, которая работает в секретариате фракции «Кыргызстан».