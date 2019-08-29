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Власть

Семейный подряд. Мэр Джалал-Абада дал брату должность, но тот уволился

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев подписал распоряжение о назначении своего родного брата Абдималика Тагаева руководителем муниципального предприятия пассажироперевозок. Об этом 24.kg сообщили в аппарате городской мэрии.

Стало известно, что ближайшего родственника градоначальник Джалал-Абада назначил еще 21 августа.

Отметим, Джалал-Абадское агентство пассажироперевозок контролирует практически все маршруты и микроавтобусы, курсирующие по городу.

Ранее Абдималик Тагаев работал рядовым специалистом в муниципальном предприятии «Джалал-Абад Тазалык», затем главой оздоровительного центра.  

После того как родственное назначение стало достоянием прессы, Абдималик Тагаев поспешил уволиться по собственному желанию. Для комментариев он недоступен.

Еще один родной брат мэра Джалал-Абада Абибилла Тагаев является сватом экс-торага Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова, родного брата президента страны.

 
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