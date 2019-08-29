Семейный подряд. Мэр Джалал-Абада дал брату должность, но тот уволился

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев подписал распоряжение о назначении своего родного брата Абдималика Тагаева руководителем муниципального предприятия пассажироперевозок. Об этом 24.kg сообщили в аппарате городской мэрии.

Стало известно, что ближайшего родственника градоначальник Джалал-Абада назначил еще 21 августа.

Отметим, Джалал-Абадское агентство пассажироперевозок контролирует практически все маршруты и микроавтобусы, курсирующие по городу.

Ранее Абдималик Тагаев работал рядовым специалистом в муниципальном предприятии «Джалал-Абад Тазалык», затем главой оздоровительного центра.

После того как родственное назначение стало достоянием прессы, Абдималик Тагаев поспешил уволиться по собственному желанию. Для комментариев он недоступен.