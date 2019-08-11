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Власть

Президент поздравил народ Кыргызстана с Курман айтом

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

«В этот день около полутора миллиарда человек во всем мире будут стремиться к духовному очищению и приближению к Всевышнему. Ни один праздник в мире не объединяет благие мысли, чистые помыслы и заветные мечты столь большого количества людей. Поэтому Курман айт — великий праздник, призывающий к всеобщей дружбе и единству народа, миру и согласия. Уверен, что празднование Курман айта будет способствовать укреплению согласия в нашем обществе, духовному очищению людей и вдохновлять кыргызстанцев на новые достижения во благо нашей любимой страны», — говорится в поздравлении президента страны.
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