Президент поздравил народ Кыргызстана с Курман айтом

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

«В этот день около полутора миллиарда человек во всем мире будут стремиться к духовному очищению и приближению к Всевышнему. Ни один праздник в мире не объединяет благие мысли, чистые помыслы и заветные мечты столь большого количества людей. Поэтому Курман айт — великий праздник, призывающий к всеобщей дружбе и единству народа, миру и согласия. Уверен, что празднование Курман айта будет способствовать укреплению согласия в нашем обществе, духовному очищению людей и вдохновлять кыргызстанцев на новые достижения во благо нашей любимой страны», — говорится в поздравлении президента страны.