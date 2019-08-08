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Власть

Кризис в Бишкеке. Заседание Евразийского межправсовета состоится

Заседание Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, намеченное на завтра, состоится. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе правительства.

«Все мероприятия пройдут по плану, графики прибытия глав делегаций не менялись. Ожидается, что они прибудут, как и планировалось, в Чолпон-Ату сегодня. Основные мероприятия саммита пройдут завтра», — сообщили в кабмине.

По плану премьер-министры стран Евразийского экономического союза начнут прибывать на Иссык-Куль уже сегодня.

Юбилейное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран участниц Евразийского экономического союза состоится 9 августа 2019 года в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. В повестку включены 15 вопросов, в том числе по трансграничному взаимодействию, совместным прогнозам развития агропромышленного комплекса, регулированию алкогольного рынка, распределению сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС в 2018 году.
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