Кризис в Бишкеке. Заседание Евразийского межправсовета состоится

Заседание Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, намеченное на завтра, состоится. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе правительства.

«Все мероприятия пройдут по плану, графики прибытия глав делегаций не менялись. Ожидается, что они прибудут, как и планировалось, в Чолпон-Ату сегодня. Основные мероприятия саммита пройдут завтра», — сообщили в кабмине.

По плану премьер-министры стран Евразийского экономического союза начнут прибывать на Иссык-Куль уже сегодня.

Юбилейное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза состоится 9 августа 2019 года в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. В повестку включены 15 вопросов, в том числе по трансграничному взаимодействию, совместным прогнозам развития агропромышленного комплекса, регулированию алкогольного рынка, распределению сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС в 2018 году.