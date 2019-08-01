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Власть

Усилить работу по делимитации границы с Узбекистаном предлагает премьер-министр

«На сегодня необходимо усилить работу правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы», — заявил по итогам переговоров с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. 

По его словам, на переговорах в узком составе стороны решили многие актуальные проблемные вопросы. Отдельно глава правительства отметил работу сторон по делимитации государственной границы.

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«Диалог по оставшимся участкам границы продолжается. Это позволит в недалеком будущем завершить процесс полного юридического оформления делимитации и демаркации границы», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном — 1 тысяча 378 километров. В настоящее время описано 92 процента границы. Неописанными пока остаются 10 участков.
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