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Власть

Не буду защищать интересы кучки людей! Сооронбай Жээнбеков ответил Атамбаеву

«Я могу выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предам интересы своего народа!» — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы жителей Панфиловского района Чуйской области.

Глава государства напомнил, что он не обещал защищать интересы кучки людей, скрывать их воровство.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что обещал быть народным президентом. «Моя цель — по завершении президентской деятельности быть среди народа с чистой совестью. Хочу остаться в памяти людей с благими делами. Для меня дороже всего интересы моего народа, государства. Могу выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предам свой народ, свою родину, свое государство!» — подчеркнул он.

Глава Кыргызстана также ответил на вопросы о его предшественнике Алмазбеке Атамбаеве.  

«Знаю, что в настоящее время кыргызстанцев интересует моя позиция к ситуации вокруг Алмазбека Атамбаева. События, происходящие в последнее время вокруг него, в том числе вызов на допрос в качестве свидетеля, — это закономерные явления. В правовом государстве надо действовать исключительно в рамках законодательства. Только тогда будет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства республики», — отметил он.

Кем бы человек ни был — бывшим президентом, чиновником, военнослужащим или рядовым служащим, все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону.

Сооронбай Жээнбеков

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков продолжает свои поездки по регионам. Сегодня он решил посетить Чуйскую область. В рамках этой поездки и состоялась встреча с жителями Панфиловского района.
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