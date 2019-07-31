Президент рассказал жителям Панфиловского района о развитии регионов

Президент Сооронбай Жээнбеков проводит встречу с жителями Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент продолжает поездки по регионам. Сегодня он находится в Чуйской области. Сооронбай Жээнбеков вкратце рассказал гражданам о работе по развитию регионов, отметив, что создаются благоприятные условия для предпринимательства.

Президент остановился на преференциях, предоставляемых бизнесу, работе по повышению экспортного потенциала страны, льготном кредитовании посредством финансовых институтов.

«Создаются все условия для развития регионов. Акимы и местная власть должны активно работать для привлечения дополнительных инвестиций — международные финансовые институты готовы работать с Кыргызстаном», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил работу по реализации государственных программ по ирригации, обеспечению чистой водой, ипотечному кредитованию, строительству стратегических дорог, инфраструктурных объектов, реализации проектов в энергетике, поддержке сельских товаропроизводителей, особо подчеркнув важность развития выпуска экологически чистой отечественной продукции на экспорт.