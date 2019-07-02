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Власть

Депутаты БГК сняли с повестки дня вопрос школы «Газпрома»

Депутаты БГК сняли с повестки дня вопрос передачи в оперативное управление школы «Газпрома» одноименному общественному фонду. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

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Напомним, внести вопрос в повестку дня предложила фракция СДПК. Лидер фракции Эрмек Усубалиев тогда отметил, что во фракцию поступил из мэрии проект постановления.

После долгих обсуждений фракция большинства БГК разработала проект постановления о передаче, однако мэр Азиз Суракматов отметил, что в проекте мэрии конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение. После чего перенесли обсуждение.

Сегодня мэрия отозвала свой проект постановления. Депутаты долго обсуждали, как поступить по регламенту, поскольку приняли проект постановления, предложенный фракцией большинства, за основу.

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В итоге депутат Валентина Лисниченко предложила вернуться к обсуждению вопроса и внести изменения в повестку дня.

«Мэрия предложила отозвать свой проект постановления, а не снять вопрос с повестки дня. Фракция предлагает исключить его», – объяснила она.

В итоге депутаты поддержали предложение и сняли вопрос.

Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.
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