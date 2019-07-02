Депутаты БГК сняли с повестки дня вопрос школы «Газпрома»

Депутаты БГК сняли с повестки дня вопрос передачи в оперативное управление школы «Газпрома» одноименному общественному фонду. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.
После долгих обсуждений фракция большинства БГК разработала проект постановления о передаче, однако мэр Азиз Суракматов отметил, что в проекте мэрии конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение. После чего перенесли обсуждение.
Сегодня мэрия отозвала свой проект постановления. Депутаты долго обсуждали, как поступить по регламенту, поскольку приняли проект постановления, предложенный фракцией большинства, за основу.
«Мэрия предложила отозвать свой проект постановления, а не снять вопрос с повестки дня. Фракция предлагает исключить его», – объяснила она.
В итоге депутаты поддержали предложение и сняли вопрос.
Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.