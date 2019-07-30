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Власть

Школа от «Газпрома». Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть проект постановления мэрии «Об имущественном комплексе». Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе БГК.

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Отмечается, что с просьбой о созыве внеочередной сессии в городской кенеш обратился мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Заседание состоится завтра, 31 июля 2019 года.

Напомним, на последней очередной сессии БГК депутаты сняли с повестки вопрос об имущественном комплексе и передаче в оперативное управление школы «Газпрома» одноименному общественному фонду. Внесла его фракция СДПК на основании поступившего из мэрии письма. После долгих обсуждений фракция большинства БГК разработала проект постановления о передаче, однако мэр Азиз Суракматов отметил, что в проекте мэрии конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение. И перенесли обсуждение на другой день. В результате мэрия отозвала свой проект постановления, а депутаты сняли вопрос с повестки дня.

«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.
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