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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (136)

Президенты Кыргызстана и Таджикистана сегодня встретились на границе

Фото Радио «Озоди». Встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана на границе

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня встретились на участке таджикско-кыргызской государственной границы. Об этом сообщает наш партнер, медиагруппа «Азия-Плюс».

По ее данным, главы государств проводят встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов РТ и КР.

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Далее президенты проведут переговоры «тет-а-тет» в Исфаре, а затем к ним присоединятся делегации двух стран.

Президента Таджикистана в поездке сопровождают министр обороны Шерали Мирзо, глава МВД Рамазон Рахимзода, председатель ГКНБ Саймумин Ятимов, командующий Погранвойсками Раджабали Рахмонали.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим, который является сопредседателем межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, несколько дней находится в Исфаре — с самого начала конфликта — и ежедневно проводит встречи с кыргызскими властями.

Как ожидается, после переговоров в Исфаре лидеры двух республик уедут на озеро Иссык-Куль, где в Чолпон-Ате продолжат переговоры по актуальным вопросам сотрудничества двух сторон.

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В Исфаре сегодня приняты усиленные меры безопасности — сюда переброшены дополнительные силы таджикских силовиков: город практически заблокирован из-за встречи президентов.

По дороге на Иссык-Куль, куда главы государств отправятся сегодня из Исфары, также усилены меры безопасности.

В целях беспрепятственного проезда кортежа и обеспечения безопасности дорожного движения в Иссык-Кульском районе выставят дополнительные наряды ДПС и введут временные ограничения движения транспорта в момент проезда кортежа.
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