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Общество

По дороге на Иссык-Куль выставят дополнительные наряды ДПС

По дороге на Иссык-Куль выставят дополнительные наряды ДПС. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД.

С 26 по 28 июля с визитом в Кыргызстан прибывает президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В целях беспрепятственного проезда кортежа и обеспечения безопасности дорожного движения в Иссык-Кульском районе выставят дополнительные наряды ДПС и введут временные ограничения движения транспорта в момент проезда кортежа.

ГУОБДД МВД просит участников дорожного движения отнестись с пониманием и соблюдать Правила дорожного движения.
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